Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik

AK Parti, İstanbul başta olmak üzere her geçen gün nüfusu ile birlikte kentsel sorunları da artan büyükşehirleri rahatlatmak için düğmeye bastı. Hazırlıkları devam eden proje kapsamında emeklilerden ve memleketine dönüş planı yapan vatandaşlardan başlayarak özel bir teşvik modeli geliştirilecek. Bu kapsamda kalıcı olarak memleketine yerleşmek isteyenlere taşınma yardımı, Anadolu'da oturacağı evinde belli bir süre indirimli elektrik, su desteği verilmesi gibi teşvikler var.: AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu Strateji Kurulu'nun önemli gündem maddelerini İstanbul, büyükşehirlerin sorunları ve yerel seçimlere dönük projeler oluşturdu. Kurul, daha önce İstanbul'un öncelikli sorunlarını şöyle belirlemişti: Kentsel dönüşüm, kaçak göçmenler, başıboş sokak hayvanları, trafik, artan kiralar, hayat pahalılığı, taksiciler, bazı mahallelerde oluşan suç grupları. Göçmenler, suç grupları ve sokak hayvanları ile ilgili önerilerin hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve İstanbul Valiliği arka arkaya adımlar atmaya başladı. Yapılan hazırlık ile ilgili Başkan Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacak. Proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek. İşte hazırlanan tersine göç projesi: İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var. Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak. Hızlı bir tersine göç gündeme geldiğinde Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri de buna paralel olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları artırılacak. Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için de yeni alternatifler devreye girmiş olacak.Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.Tersine göç ve büyükşehirlerin sorunlarının çözülmesi konusunda tüm bakanlıklar koordineli bir şekilde çalışacak. Her bakanlık kendi alanı ile ilgili konulardaki sorunları masaya yatırıp hızlı çözüm üretecek. Bakanlıklar bunları yaparken aynı zamanda koordineli bir şekilde çalışacak.Proje, bir yandan İstanbul ve diğer büyük kentlerin depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, trafiğin rahatlatılması, yüksek kiralar gibi artan sıkıntılarını azaltacak, diğer yandan da Anadolu şehirlerini canlandıracak. Yetişmiş iş gücünün Anadolu'daki illerdeki organize sanayi bölgeleri ve tarım sektöründe istihdamı sağlanacak. Böylece yerel kalkınma hızlanırken büyük kentlerde nüfus görece seyreltilmiş olacak.