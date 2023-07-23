CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV’de birbirine girdiler





Bülent Mumay ise bu sözlerin ardından şunları söyledi: "Bunu tercih ettiysen yanıtının da bu olduğunu az çok biliyorsundur ama bir kez daha söylüyorum, ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşimin 2 hafta önce atandığı bir işten dolayı ben ne CHP'ye ne de daha önceden de yaptım Halk TV eleştirilerimi esirgemedim esirgemeyeceğim de…"





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