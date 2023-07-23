CHP’den ilk yasaklama geldi! O ilde Halk TV’nin programı iptal edildi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedildiğini dün duyurmuştu. Erdem yaptığı yazılı açıklamada "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullanmıştı. Bu iptal sonrasında CHP'nin Halk TV ile ilişkilerin tamamen koptuğu dile getirilmişti.
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Bu feshetme kararı sonrası CHP Genel Merkezi, CHP'li tüm belediyelere fesih kararını bildirdiği ve Halk TV ile yapılan projelerin durdurulması gerektiğinin iletildiği öğrenildi. Bu bildirim sonrası ilk iptal ise Antalya'dan geldi. Televizyon sunucusu Serhan Asker, Halk TV'de yayınlanan "Görkemli Hatıralar" programının yapılacağı Kırkgöz Han'daki yayının iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu.
CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin mekânında yapılacak olan canlı yayının iptal edildiğini ise programı hazırlayan Serhan Asker sosyal medyadan şöyle açıkladı: "Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri... Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi. Ancak canlı yayının yapılacağı yerin dışına çıkarak sizlerle birlikte olacağız. Üzgünüz... Görkemli Hatıralar sizin programdır. Susmayacağız... Tüm Antalyalıları canlı yayına davet ediyorum… Görkemli Hatıralar sizin programınız. Desteğinizi istiyoruz..."
CHP'li Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in ise CHP'nin genelgesi sonrasında "Görkemli Hatıralar" programına konuk olmayacağı da iddia edildi.
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HALK TV'DEN İLK TEPKİ: "YASAKLAMA TALİMATININ KİME HİZMET ETTİĞİ…"
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise bu gelişme sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: "Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP'nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar'ın belediye mekânında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum."