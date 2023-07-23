CHP’den ilk yasaklama geldi! O ilde Halk TV’nin programı iptal edildi!



CHP'li Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in ise CHP'nin genelgesi sonrasında "Görkemli Hatıralar" programına konuk olmayacağı da iddia edildi.

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HALK TV'DEN İLK TEPKİ: "YASAKLAMA TALİMATININ KİME HİZMET ETTİĞİ…"

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise bu gelişme sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: "Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP'nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar'ın belediye mekânında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum."