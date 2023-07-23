CHP’de söz düellosu

CHP'de dün gerçekleştirilen "Belediye Başkanları Toplantısı" gergin anlara ve karşılıklı söz düellosuna sahne oldu. İfşa olan "ihanet videosu" sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez yüzleşti.İmamoğlu'nun uçak rötarı sebebiyle yarım saat geç başlayan kritik başkanlar zirvesi yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıda değişim tartışmalarının da gündeme geldiği ve söz düellolarının yaşandığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'na dönerek, "Genel başkanlığa devam ederseniz ben yokum" dediği, bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın "Sözlerinizi toparlayın" uyarısını yaptığı iddia edildi. Bu ifadeye öfkelenen İmamoglu'nun, "Toparlayamam, dinleyeceksin" sözleri gerginliği daha da artırdı.Toplantıya, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun birbirlerini hedef alan imalı sözleri damga vurdu. Kürsüde konuşan İmamoğlu "darbe" toplantısını savunarak genel merkeze bir kez daha açık tavır aldı. İmamoglu'nun, sızan toplantıya dair Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine gönderme yaparak, "Etik dışı şeklinde değerlendirilemez. Partinin geleceğini konuşmanın neresi etik değil?" dediği öğrenildi. İmamoglu'nun yine Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Ben sizi başarısız buluyorum. Bu gidişle elimizdeki belediyeleri de kaybedeceğiz" sözleri soğuk duş etkisi yarattı. İmamoglu'nun sert açıklamaları üzerine bazı belediye başkanlarının kendisine sözlü olarak sataştığı iddia edildi. Kendisine yönelik tüm eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu ise bir kez daha koltuk meraklası olmadığını savundu. "Sicili temiz" bir aday çıkması halinde koltuğu bırakabileceğini ima eden Kılıçdaroğlu'nun, bu ifadelerle İmamoğlu'na sert bir göndermede bulunduğu öne sürüldü.Öte yandan CHP'de bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun destekçileri ile "değişimciler" arasında çetin mücadeleye sahne olacak. 60 kişilik PM'de eşit üyelere sahip olan 2 grup, "değişim" istedikleri için tasfiye edilmeye çalışılan il ve ilçe başkanlarının itirazlarını ele alacak.28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası parti içindeki değişim yanlısı birçok ismi tasfiye eden Kılıçdaroğlu, sert eleştirilerin hedefi olmuştu. O isimlerden olan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, İmamoğlu'nun 18 ilçe başkanı ile yaptığı toplantıya katılmış, buna öfkelenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davetine icabet etmeyince görevden alınmıştı. Bugünkü PM'de, görevden el çektirilen 4 il başkanının yanı sıra Düzgün'ün de itiraz başvurusu masaya yatırılacak.PM'deki oylamalarda genel başkanın tercihi "2 oy" yerine geçtiği için değişim grubu tarafından üyelere yönelik nabız yoklama çalışmaları son ana kadar sürüyor. Çoğunluğu ele geçirip tasfiyeleri önlemek isteyen İmamoğlu destekçileri, bu operasyonda başarılı olabilirlerse olağanüstü kurultay hedefi kapsamında psikolojik üstünlüğü de yakalayacak. Genel merkez kanadında yer alan isimlerin de PM üyelerine tek tek yakın markaj uygulayarak olası bir kan kaybını engellemeye çalıştığı bildirildi.