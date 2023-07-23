Dereler, Boğaz’ı ve Marmara’yı kirletiyor

İstanbul'da sıcak havayla birlikte kötü kokunun arttığı Anadolu Yakası'ndaki bazı derelerdeki kirli su kimi yerlerde İstanbul Boğazı'na kimi noktalarda ise Marmara Denizi'ne akıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan, Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan Bekar Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdeki kirlilik ve kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor. Siyaha dönüşen deredeki suyun denize aktığı noktada Boğaz'ı seyretmek için kıyıya gelenler, aldıkları kötü koku nedeniyle bekleyişlerini kısa tutarak geri dönmek zorunda kalıyor. İnsanlar sıcakların artmasıyla kokunun daha da hissedilmesinden şikayet ediyor.Maltepe ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Dragos Deresi'nde de yaşanan kirlilik ve kötü koku özellikle sahilde yürüyüş ve piknik yapanlar ile bisikletle dolaşanları rahatsız ediyor. Sahilde arkadaşlarıyla bisiklet turu yapan bir gençler, dereden kanalizasyon geçtiğini bildiklerini, kötü koku nedeniyle mide bulantısı yaşadıklarını dile getirdi.