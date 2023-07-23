Eski dostlar düşman oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 6'lı masadaki ortaklarından gizli imzaladığı protokol itirafı, eski dostları düşman etti. İyi Partili ve CHP'li İBB Meclis üyeleri karşı karşıya geldi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Kılıçdaroğlu'nun bakanlık pazarlığını itiraf ettiği konuşmasını kastederek, "Dün izlediğim TV programından utanç duydum. Bana kızanlar, gönül koyanlar olacak belki ama doğruları söyleyip özeleştiri yapmak bizi alçaltmaz, aksine yüceltir. Koskoca bir hayal kırıklığı içerisindeyim" ifadelerini kullandı.CHP İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman da Özkan'ı hedef alarak, "Programı seyredip utanç duyan kişi CHP oyları ile meclis üyesi olmuş kişidir, ondan utanç duymaz. Kendi genel başkanı seçim öncesi kumar masası benzetmesi ile masayı dağıtmış, sonra hiçbir şey olmamış gibi geri oturmuş ondan da utanç duymaz. Seçimin kaybedilmesinde tüm sorumluluğu CHP ye atar hiç yüzü kızarmaz" paylaşımında bulundu.