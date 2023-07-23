Haberler Gündem Haberleri HÜDA PAR yöneticilerine saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 23.7.2023

HÜDA PAR yöneticilerine saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
HÜDA PAR yöneticilerine saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına giren A.S. (72), mescitte namaz kılan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişkin'e bıçaklı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Demir ve Pişkin, hastaneye kaldırıldı. Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
HÜDA PAR yöneticilerine saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA