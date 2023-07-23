Kılıçdaroğlu’na 30 yıllık arkadaşı da mı sırt döndü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından kaos yaşanmaya devam ediyor. Genel Merkez, adeta kriz merkezi halini alırken parti ikiye bölünmüş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı kaosu alevlendirirken, fondaş medyada bu krizden nasibini aldı.

CHP, Halk TV'yi fonlamaktan vazgeçti. CHP'den aldığı fonlarla taraflı yayın yapan Halk TV'nin fonlandığı belgelendi. CHP'nin haber karşılığı Halk TV'ye para ödediği ortaya çıktı. CHP Vekili Avukat Çağlar Çağlayan, Ankara 54. Noterliğine giderek Halk TV ile 1 Ocak 2023 tarihinde yapılan sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetti. Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek sözleşme kapsamında hangi kalemlerin satın alındığı, hangi haberlere ne kadar para ödendiği bilinmezken, objektif ve tarafsız habercilik algısı oluşturan Halk TV'nin bu algısı çökmüş oldu. Söz konusu karar sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, CHP yönetiminin bu kararını saygıyla karşıladıklarını belirterek, "Yayıncılıktaki ilkemiz bir partinin yanında ya da karşısında, bir partinin yönetiminin yanında ya da karşısında olmak değil halkın ve haklının yanında olmaktır" ifadelerine yer verdi.

HANGİ HABERLERE KAÇ PARA ÖDEDİNİZ AÇIKLAYIN

CHP'nin Halk TV ile olan sözleşmesini sona erdirmesiyle ilgili paylaşımda bulunan Yılmaz Özdil, fesihname belgesini paylaşarak, "Türk basın tarihinin en hazin belgesi. Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın. Başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovulduğunu da açıklayın" dedi.

30 YILLIK ARKADAŞIDA MI SIRTINI DÖNDÜ

Sözleşmenin feshedilmesinin gerekçesi olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlatmış olduğu "değişim" çağrısına Halk TV'nin üstü kapalı destek vermesi olduğu iddia edildi. CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile aralarının iyi olduğu, Kütükçü'nün "değişim" yanlılarını üstü kapalı desteklediği belirtildi.