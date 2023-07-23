Şehit uzman çavuşun babası: Vatan sağ olsun

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde helikopter palinin (pervane kolu) çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un (26) hastanede şehit olduğu açıklandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 21 Temmuz'da yaşandığı, hastaneye kaldırılan Kırmızıkoç'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Şehidin Van'ın Erciş ilçesi Örene Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askeri ve sivil yetkililer verdi. Aile bireyleri aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Ailenin 2 katlı evi ile bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Şehidin babası Übeyt Kırmızıkoç (55), "Vatan sağ olsun, oğlumu çok seviyordum, askerler olmazsa biz bir işe yaramayız. Nasip olmadı, 3 çocuğumun en büyüğü olan oğlumu evlendiremedim. Bin defa söylüyorum, vatan sağ olsun" dedi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç, mahalledeki Suffe Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.