SON DAKİKA | Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular

EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE OLACAK

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

Enflasyonla mücadeleye dair atılacak adımlar ne olacak? Kabine'de değinilecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak.