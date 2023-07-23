Tuvaletlerde para transferi yaparken yakalandılar

İstanbul merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bir yılı aşkın süredir takibe aldığı FETÖ şüphelilerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Operasyonlar kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Birinci dalga operasyonda 2 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanınca örgütün güncel yapılanması deşifre oldu.Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli, yurtdışındaki bir yönetici koordinatörlüğünde havala yöntemiyle Türkiye'deki döviz büroları üzerinden getirilen paraların, yine örgüt elemanları aracılığıyla cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine dağıtıldığını anlattı. Bu kapsamda; Sezai Ç. adlı şüphelinin başka bir örgüt üyesinden alışveriş merkezindeki bir tuvalette poşetle 100 bin dolar aldığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin sıkı takibiyle FETÖ elemanlarının para transferlerini alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda yapmaya başladığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Sezai Ç. daha önce FETÖ'nün derneklerinde görev aldığını ancak şu an bağlantısı olmadığını iddia etti. Sevk edildiği mahkemede de suçlamaları reddeden Sezai Ç. tutuklandı.İddianamede üyelerin HTS kayıtlarına düşmemesi için önlem amacıyla görüntülü arama ile buluşturuldukları anlatıldı. 12 yıla kadar hapsi istenen Sezai Ç. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.