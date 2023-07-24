Tunceli'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma, 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.