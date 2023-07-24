86 yıllık hasretin bitişinin 3. yılı! Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı





İLGİ HİÇ AZALMADI

Ayasofya'ya olan ilgi her geçen gün durmaksızın arttı. Mayıs ayında 1 milyon 477 bin 947 kişi, Haziran ayında 1 milyon 616 bin 17 kişi, Temmuz ayında 1 milyon 894 bin 508 kişi, Ağustos ayında 1 milyon 670 bin 522 kişi, Eylül ayında 1 milyon 162 bin 995 kişi, Ekim ayında 1 milyon 370 bin 736 kişi, Kasım ayında 1 milyon 318 kişi, Aralık ayında 831 bin 921 kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.