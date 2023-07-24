86 yıllık hasretin bitişinin 3. yılı! Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı

"Ayasofya, benim gençlik hayalimdir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, ziyaretçi rekoru kırıyor.
Müslümanlar ibadet amacıyla tarihi camiye akın ederken, farklı dinlere mensup insanlar ise tarihin derinliklerinden süzülüp gelen görkemli yapıyı ziyaret ediyor.
İstanbul'un 39 ilçesinden Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın pek çok ülkesinden gelenlerin ilk durağı haline gelen Ayasofya'yı açıldığı günden bu yana milyonları ağırladı.
HER AY MİLYONLARCA KİŞİ ZİYARET ETTİ
Ayasofya 2021 yılında toplamda 1 milyon 334 bin 312 kişi tarafından ziyaret edildi. 2022 yılının Ocak ayında 496 bin 148, Şubat ayında 523 bin 590, Mart ayında 592 bin 912, Nisan ayında da 979 bin 615 kişi tarafından ziyaret edildi.
İLGİ HİÇ AZALMADI
Ayasofya'ya olan ilgi her geçen gün durmaksızın arttı. Mayıs ayında 1 milyon 477 bin 947 kişi, Haziran ayında 1 milyon 616 bin 17 kişi, Temmuz ayında 1 milyon 894 bin 508 kişi, Ağustos ayında 1 milyon 670 bin 522 kişi, Eylül ayında 1 milyon 162 bin 995 kişi, Ekim ayında 1 milyon 370 bin 736 kişi, Kasım ayında 1 milyon 318 kişi, Aralık ayında 831 bin 921 kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
İSTANBUL'UN NÜFUSUNU GEÇTİ
2023'ün Ocak ayında 897 bin 237 kişi, Şubat ayında 692 bin 608 kişi, Mart ayında 1 milyon 4 bin, Nisan ayında 1 milyon 82 bin kişi, Mayıs ayında 1 milyon 107 bin 917 kişi, Haziran ayında ise 1 milyon 182 bin 424 kişi ziyaret etti. Toplamda ise açıldığı günden bu yana 20 milyon 937 bin 87 kişiyi, ibadet ve ziyaret maksadıyla ağırladı.
DÜNYANIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Camii, dünyaca ünlü pekçok yıldızın da ilgi odağı oldu. Dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen olan Yusuf İslam, ünlü oyuncu Amber Heard, Alman futbolcu Antonio Rüdiger, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie başta olmak üzere tanınmış simalar da Ayasofya'yı ziyaret etti.