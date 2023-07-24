Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç’ten tarihe ışık tutan kitap

Büyükelçi Bilgiç'in, üç yılı aşan araştırmaları sonucunda yazdığı ve Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" başlıklı kitap için tanıtım toplantısı düzenlendi. Balkar'ın hikayesiyle tanışmasının 2016'da, Belgrad Büyükelçiliğine ilk adımı attığında, makam odasında bulunan eski bir masayla başladığını dile getirin Bilgiç, "Masanın Şehit Büyükelçi Balkar'a ait olduğunu öğrenince, masayı büyükelçiliğin girişine taşıdım. Bazı özel eşyalarıyla birlikte anı köşesi oluşturdum. Belgrad görevi sırasında Balkar'ın arkadaşlarıyla tanıştım, onunla ilgili söylenen her şey o kadar güzeldi ki anısının unutulmaması gerektiğini düşündüm, Belgrad Büyükelçiliğindeki dosyalarını incelemeye başladım. Kitabı hazırlarken Balkar'ın arkadaşlarıyla ve saldırıya tanık olan Yugoslavlarla mülakat yaptım ve Yugoslav arşivlerini inceledim" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİLİKLE BİTİRMİŞ"

Balkar'ın çok eğitimli bir aileden geldiğini anlatan Bilgiç, büyükelçinin ailesinde Türk tarihine mal olmuş kişilerin bulunduğunun altını çizdi. Bilgiç, "Çocukluğundan beri Fransızca-İngilizce eğitim alan Balkar, Ankara Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmiş, 1958'de Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunmuş. İlk yurt dışı görevini Paris'te NATO Daimi Temsilciliğinde yapmış, ardından Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilmiş. Daha sonra Londra Büyükelçiliğine atanmış" diye konuştu.

KADERİN CİLVESİ

Balkar'ın Dışişleri Bakanlığındaki 22'nci memuriyet yılında ve 45 yaşındayken Belgrad'a Büyükelçi olarak atandığını anlatan Bilgiç, bu dönemde Ermeni teröristlerin Türk diplomatlara yönelik saldırılarının arttığını kaydetti. Balkar'ın hayatını kurtaracak bir zırhlı araç tahsisi istemediğine dikkat çeken Bilgiç, kitabında 9 Mart 1983'te Balkar'a düzenlenen suikastın her anını paylaştığını belirtti. Bilgiç, yolda iki terörist tarafından vurulan Balkar'ın 11 Mart'ta şehit olduğunu dile getirdi. Bilgiç kitapta ayrıca Balkar'ı şehit eden Ermeni Terörist Levonyan ve El Bekyan'ın bir süre ceza yattıktan sonra serbest bırakıldıklarını kaydetti.

PLAKET HAZIRLANDI

Kitapta, Büyükelçinin şehit olduğu yere hem Büyükelçinin hem de saldırıda hayatını kaybeden Sırp genci Jelko Milivoyeviç için bir plaket yerleştirme fikri üzerine odaklandığını söyleyen Bilgiç, "Hazırlıklarının büyük bir bölümü benden bir önceki Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından yapılan plaketi, (Eski) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 8 Ekim 2019 tarihinde Belgrad'ı ziyareti sırasında dönemin Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivitsa Daçiç'in de katıldığı törenle Galip Balkar'ın şehit edildiği yerdeki duvara yerleştirdik" diye yazdı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, şehit diplomat Galip Balkar'ın unutulmaması gereken, çok başarılı bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak "Biz şehitlerimizi kahramanlarımızı unutmamalıyız, millet olmanın tek yolu bu" dedi.