Feshane’deki İBB sergisine suç duyurusu

''BURADAKİ REZALETE KARŞIYIZ''

Açıklamasına devam eden Mican, ''Özellikle sergiyi gezdiğimizde bir ailenin çocuğunu alıp da o sergiyi gezemeyecek durumda olduğunu müstehcenlikleri anlattık. Orada çıplaklık olduğunu cinsel uzuvların açık bir şekilde gözüktüğünü ifade ettik. Suç duyurusunda bulunduk. Serginin kapatılmasını temenni ediyoruz. Biz toplum olarak her görüşe saygılıyız ancak burada bizim değerlerimize yönelik hiçbir saygı göremiyoruz. Değerlerimiz aşağılayacak şekilde sergi açılmış. Biz sanata karşı değiliz. Buradaki rezalete karşı çıkıyoruz '' dedi.

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