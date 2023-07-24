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Giriş Tarihi: 24.7.2023 14:06 Son Güncelleme: 24.7.2023 14:20

Feshane’deki İBB sergisine suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de bulunan "Ortadan Başlamak" isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği "Dini değerlere hakaret, aşağılama ve kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dernek başkanı Kürşat Mican yaptığı açıklamada, "Sanata karşı değiliz. Buradaki rezalete karşı çıkıyoruz’’ dedi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Feshane’deki İBB sergisine suç duyurusu

Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, Feshane'de bulunan sergide müstehcenlik, sapkınlık içeren figürler, heykeller ve fotoğraflarla milli ve manevi değerlere hakaret edilerek aşağılandığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek İBB ve ilgili kişiler hakkında şikayet dilekçesi sunan Mican, serginin kapatılmasını da talep etti.

"DİNİ DEĞERLERE HAKARETLER VAR"

Suç duyurusu sonrası açıklamada bulunan Kürşat Mican, Feshane'de İBB'nin açmış olduğu sergiyi uzun zamandır protesto ettiklerini belirterek ''Burada dini değerlere hakaretler var. Özellikle camii önünde dansöz figürleri var. LGBT propagandası yapan algı ve yazılar mevcut. Satanist ve paganist figürler burada mevcut. Eyüp En Ensari hazretlerinin manevi huzurunda Eyüp ilçemizin maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu biz defaatle ifade ettik'' dedi.

''BURADAKİ REZALETE KARŞIYIZ''

Açıklamasına devam eden Mican, ''Özellikle sergiyi gezdiğimizde bir ailenin çocuğunu alıp da o sergiyi gezemeyecek durumda olduğunu müstehcenlikleri anlattık. Orada çıplaklık olduğunu cinsel uzuvların açık bir şekilde gözüktüğünü ifade ettik. Suç duyurusunda bulunduk. Serginin kapatılmasını temenni ediyoruz. Biz toplum olarak her görüşe saygılıyız ancak burada bizim değerlerimize yönelik hiçbir saygı göremiyoruz. Değerlerimiz aşağılayacak şekilde sergi açılmış. Biz sanata karşı değiliz. Buradaki rezalete karşı çıkıyoruz '' dedi.

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Feshane’deki İBB sergisine suç duyurusu
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