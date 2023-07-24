Foça’da kaçak yapı isyanı

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, kaçak inşaatlara ve imar talanına karşı Nihat Dirim Meydanı'nda basın açıklaması yaparak Foça Belediyesini göreve çağırdı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Ramis Sağlam, "Bugün ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Foça da, insanın yarattığı rant canavarının elinde yok edilmeye çalışılıyor. Tarımıyla, turizmiyle ve balıkçılığıyla ön plana çıkması gereken Foça, bugün doğa talanının, eko kırımın, kaçak inşaatların elinde can çekişir hale geldi" dedi.

"KAÇAK İNŞAATLAR VURDUMDUYMAZ RANTÇI ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ"

Tarihi ve doğal SİT uygulamasıyla korunması gereken Foça'nın ranta kurban edildiğini söyleyen Sağlam, "Foça'nın dört bir yanında mantar gibi türeyen, hobi bahçeleri, kaçak inşaatlar vurdumduymaz rantçı anlayışın ürünü olduğunu hepimiz çok biliyoruz. Bu anlayışın temsilcileri, üç kuruş daha fazla kazanmak için Foça'mızın siluetini, sembollerini yok sayacak hale geldiler" diye konuştu.

"RANT VE OY DEVŞİRME MANTIĞINDAN ÇIKILMALI"

Foça'nın kale içinde siluetini bozan kaçak otel inşaatına ilişkin Kültür Bakanlığı İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16 Haziran'da yıkımına karar verdiğini hatırlatan Sağlam, "Bu karardan önce bu otel başta olmak üzere yıkım kararı olan yüzlerce kaçak yapı üzüntü vericidir ki yıkılmamış, bahaneler üretilmiştir. Yıkılmayarak göz yumulan her kaçak yapı, her tesis bir yenisinin yapılmasına neden oldu. Tarihi SİT alanlarına göz göre göre yapılan inşaatlar hem Foça halkının hem de Platformumuzun sabrını taşırmıştır. Koruma Kurulunun almış olduğu karar, kaçak inşaatlara karşı verdiğimiz mücadelenin haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Biz tabii ki şunu çok iyi biliyoruz; kaçak otel yıkılınca kaçak inşaatlar sorunu bitmeyecek. Bu sorun rant ve oy devşirme mantığından çıkmadığı sürece bu sorun da bitmeyecek" dedi.

"Foça Kalesi bile kaçak inşaatlar tarafından tehdit edilir hale geldi." Diyen Sağlam: "Foça'nın siluetini bozan kaçak otel inşaatı son periyotta bardağı taşıran son damla oldu. Foça Belediye Başkanlığıyla yaptığımız görüşmelerde kaçak inşaatların üzerine gidilmesini, bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmiştik." Diye konuştu.

"FOÇALILAR OLARAK BU GİDİŞATA DUR DİYECEĞİZ"

Sağlam, "Foça'mızın tarihi doğal zenginliklerinin düşmanı olan kaçak inşaatlarla mücadelemiz sadece bir otel ile sınırlı olmadığını herkes çok iyi bilmelidir. Biz Foça'nın doğasına, denizine, kıyısına tarihi yapısına sahip çıkan Foçalılar olarak bu gidişata dur diyeceğiz. Oy ve rant peşinde olanlar değil Foça'nın geleceğine sahip çıkan bizler kazanacağız" diye konuştu.