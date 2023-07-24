HÜDA PAR’lı Pişgin son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da namaz kıldıkları sırada A.S.'nin (71) bıçaklı saldırısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'in (33) cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. AK Parti Sözcüsü ve Adana milletvekili Ömer Çelik, aynı saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir'i Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Çelik, olayla ilgili soruşturmanın tüm detaylarıyla devam ettiği bilgisini paylaştı. Diğer taraftan saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ilk saldırı sonrası Demir ve Pişgin, saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığınırken görünüyor. Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı ve daha sonra dışarı çıkan Demir'e saldırganın tekrar saldırdığı anlar yer alıyor. Olay sonrası saldırgan A.S.'nin (71) tutuklandığı öğrenildi. Saldırganın "akıl sağlığının yerinde olmadığı" ileri sürülürken, ilk ifadesinde "vahiy geldi ben de bıçakladım" dediği iddia edildi.