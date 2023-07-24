Kabinenin önceliği deprem konutları

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan'ınbaşkanlığında Külliye'detoplanıyor. 6 Şubat depremlerininardındanhayatın yeniden normaledönmesi ve depremzedelerinen kısa süredeyeni evlerine kavuşmasıiçin Çevre Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanlığı tarafındanyürütülen çalışmalar kabinenin önceliği olacak.Ekim-Kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirecek. Yerinde dönüşüm projesinin detaylarının da paylaşılması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddelerinden birini de ekonomik gelişmeler oluşturacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor.Erdoğan'ın 3 günlük Körfez ziyareti detaylı olarak kabine üyeleriyle paylaşılacak. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi, dış politikada yaşanan gelişmeler, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Kuran'a yönelik saldırılar da ele alınacak. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri de masada olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memurların talepleriyle ilgili kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.