Kabinenin önceliği deprem konutları

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan'ın
başkanlığında Külliye'de
toplanıyor. 6 Şubat depremlerinin
ardından
hayatın yeniden normale
dönmesi ve depremzedelerin
en kısa sürede
yeni evlerine kavuşması
için Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından
yürütülen çalışmalar kabinenin önceliği olacak.
MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ
Ekim-Kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirecek. Yerinde dönüşüm projesinin detaylarının da paylaşılması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddelerinden birini de ekonomik gelişmeler oluşturacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın 3 günlük Körfez ziyareti detaylı olarak kabine üyeleriyle paylaşılacak. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi, dış politikada yaşanan gelişmeler, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Kuran'a yönelik saldırılar da ele alınacak. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri de masada olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memurların talepleriyle ilgili kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.