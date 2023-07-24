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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Kabinenin önceliği deprem konutları

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kabinenin önceliği deprem konutları
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından hayatın yeniden normale dönmesi ve depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kabinenin önceliği olacak.



MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ
Ekim-Kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirecek. Yerinde dönüşüm projesinin detaylarının da paylaşılması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddelerinden birini de ekonomik gelişmeler oluşturacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor.



Erdoğan'ın 3 günlük Körfez ziyareti detaylı olarak kabine üyeleriyle paylaşılacak. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi, dış politikada yaşanan gelişmeler, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Kuran'a yönelik saldırılar da ele alınacak. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri de masada olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memurların talepleriyle ilgili kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.
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Kabinenin önceliği deprem konutları
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