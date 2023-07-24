Son dakika: HÜDA PAR’a saldırı görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı böyle gerçekleştirmiş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında 22 Temmuz'da meydana gelen olayda İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karın bölgelerinden yaralayıp, kaçtı.

Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, toprağa verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Öte yandan, il binası çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.

Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı. Ayrıca, binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.