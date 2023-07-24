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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Vatandaşa ‘arıza’ çilesi: Bilecik 6 gündür susuz

Bilecik’te yenilenmeyen şehir suyu boruları patladı, vatandaş susuz kaldı. 6 gündür susuz kalan halk su için tanker bekliyor

Ali OKTAY Ali OKTAY
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Vatandaşa ‘arıza’ çilesi: Bilecik 6 gündür susuz
CHP'li Bilecik Belediyesi, Karasu İçme Suyu Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle 19 Temmuz'dan beri vatandaşı susuz bıraktı. Hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım yapılmadığını belirten vatandaşlar tepki gösterdi. Su sıkıntısı yaşanan mahallelerde tankerler ile çözüm üretilmeye çalışılırken yaşanan manzara 90'lı yılları hatırlattı. Çalışmaların hafta sonu da devam edeceği öğrenilirken, suyun en geç pazartesi günü (bugün) verileceği öğrenildi.

"SORUMLULUK ALANIMIZ DIŞINDA"
Susuz kalan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterince CHP'li Belediye Başkan vekili Melek Mızra Subaşı, hatta meydana gelen arızanın "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği" tarafından onarılması gerektiğini, ilgili arızanın "sorumluluk alanları dışında" kaldığını söyledi.

TANKER BİLE GÖNDEREMİYORLAR
Vatandaşlar ise 'Yerel seçimlerde de siz vatandaşın sorumluluk alanı dışında kalacaksınız" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik susuzluktan kırılırken tankerleri çıkartmak gibi basit bir çözümün dahi yeni akıllarına geldiğini belirterek, "Bunu bile organize edemeyen bir yönetimden yeni su kaynakları tespiti yapmasını beklemek abes olur" ifadesini kullandı.
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Vatandaşa ‘arıza’ çilesi: Bilecik 6 gündür susuz
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