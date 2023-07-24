Vatandaşa ‘arıza’ çilesi: Bilecik 6 gündür susuz

CHP'liBilecik Belediyesi, Karasu İçme Suyu Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle 19 Temmuz'dan beri vatandaşı susuz bıraktı. Hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım yapılmadığını belirten vatandaşlar tepki gösterdi. Su sıkıntısı yaşanan mahallelerde tankerler ile çözüm üretilmeye çalışılırken yaşanan manzara 90'lı yılları hatırlattı. Çalışmaların hafta sonu da devam edeceği öğrenilirken, suyun en geç pazartesi günü (bugün) verileceği öğrenildi.Susuz kalan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterince CHP'li Belediye Başkan vekili Melek Mızra Subaşı, hatta meydana gelen arızanın "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği" tarafından onarılması gerektiğini, ilgili arızanın "sorumluluk alanları dışında" kaldığını söyledi.Vatandaşlar ise 'Yerel seçimlerde de siz vatandaşın sorumluluk alanı dışında kalacaksınız" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik susuzluktan kırılırken tankerleri çıkartmak gibi basit bir çözümün dahi yeni akıllarına geldiğini belirterek, "Bunu bile organize edemeyen bir yönetimden yeni su kaynakları tespiti yapmasını beklemek abes olur" ifadesini kullandı.