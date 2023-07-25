Ankara’da PKK operasyonu! Çukur - barikat olaylarına lojistik sağlayan 2 şüpheli yakalandı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik analiz çalışmaları ve geçmişte etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadeleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren iki şüpheli tespit edildi. Çukur-barikat olayları olarak bilinen terör örgütünce gerçekleştirilen eylemlere ve eylemcilere lojistik destek sağlayan, örgütün kırsal alanına eleman temini faaliyetlerinde bulunan ve yaralı örgüt mensuplarının tedavisi için yasadışı faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

2 TERÖRİST YAKALANDI

Çatışma bölgelerinde bulunan Ç.D. ile geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün PYD/YPG uzantısı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu Y.Ö. isimli iki şüpheli gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin para hareketlerinin belirlendiği, sorgularının Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapıldığı öğrenildi.