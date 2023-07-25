Azerbaycan’da FETÖ operasyonu

Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonda, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. "Organize şekilde sahte para veya menkul kıymetlerin hazırlanması, satın alınması veya satılması" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmalarına karar verildi. Tutuklananlar arasında Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi. İbadoğlu'nun tutukluluk süresi 3 ay 26 gün, diğerlerinin tutukluluk süresi ise 4 ay olarak belirlendi. AA