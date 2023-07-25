Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim

"KILIÇDAROĞLU DEVAM ETMEZSE EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM"

Bahçeli CHP'de her geçen gün şiddetinin artıran değişim krizini değerlendirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın kongre konuşması havasında olduğunu belirten Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.