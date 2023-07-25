Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim

Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki koltuk savaşıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"YARARLI OLDUĞU KANAATİNDEYİM"
Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, olağanüstü toplantının TBMM'de kabul görmediğini belirterek, "1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e kadar, siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim." dedi.
"KILIÇDAROĞLU DEVAM ETMEZSE EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM"
Bahçeli CHP'de her geçen gün şiddetinin artıran değişim krizini değerlendirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın kongre konuşması havasında olduğunu belirten Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan koltuk kavgasını değerlendirdi:— Sabah (@sabah) July 25, 2023
CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse, Ekrem'e karşı Özgür derim. pic.twitter.com/ipA2cjgbsx