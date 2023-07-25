En fazla göç Rusya ve Ukrayna’dan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. İstanbul en fazla göç alan ve aynı zamanda göç veren il oldu. Türkiye, savaşın da etkisi ile en fazla Rusya ve Ukrayna'dan göç aldı. Türkiye'ye göç edenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 33.2 azaldı.Türkiye'ye göç edenlerin yüzde 35.4'ü İstanbul'u tercih etti. Aynı dönemde İstanbul yüzde 39.5 göç verdi.İstanbul'dan sonra en fazla göç alan il 14.8 ile Antalya, yüzde 5.4 ile Ankara, yüzde 3.9 ile Bursa ve yüzde 3.8 ile Mersin oldu.Türkiye'ye yurtdışından gelenlerin 94 bin 409'u Türk vatandaşları, 399 bin 643'ü ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.Türkiye'den yurtdışına göç eden kişi sayısı bir yıl öncesine oranla yüzde 62.3 artışla 466 bin 914 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55.7'si erkek, yüzde 44.3'ü ise kadınlardan oluştu.Türkiye'den göç edenlerin yüzde 15.8'i 25-29 yaş, yüzde 13.4'ü 30-34 yaş ve yüzde 12.8'i de 20-24 yaş grubundan oluştu.2022'de gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya vatandaşları oluşturdu.Bu ülkenin ardından, yüzde 8.1 ile Ukrayna, yüzde 6.5 ile İran, yüzde 5.4 ile Afganistan ve yüzde 4.8 ile Irak geldi.Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı ise yüzde 20 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 10.6 ile İran, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Afganistan ve yüzde 4.8 ile Türkmenistan izledi.