Firari FETÖ üyesi, ataşe pasaportuyla yakalandı

srail'den gelerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapan firari FETÖ üyesi Erkan S. "Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticari Ataşesi" pasaportu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Firari FETÖ üyesinin şüpheli hareketleri sonrasında yapılan parmak izi kontrolü ile tespit edildiği,"Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticari Ataşesi" pasaportunun da gerçek olduğu öğrenildi. FETÖ'cü bazı isimler daha önce de benzer şekilde Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalanmıştı. ABD vatandaşlığı alan FETÖ firarisi Abdullah U., ismini Allen B. olarak değiştirdikten sonra 23 Haziran'da geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Rusya'dan 19 Temmuz'da gelen Rusya pasaportlu Ali O.'nun ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyeliği suçundan arandığı tespit edilmişti.