İslahiye’deki deprem konutlarında sona doğru

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan kentlerde deprem konutlarının inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Depremlerde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de depremzedeler için yapılan, 17 bloktan oluşan 399 konutun kaba inşaatı tamamlandı. Hızla tamamlanacak evler, en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.Konutlar hakkında bilgi veren TOKİ'de görevli uzman Fatih Taşdemir, projede, yerel ve yatay mimariye dikkat edildiğini belirterek 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutların ferah ve güvenilir özellikleriyle depremzedelerin yaşamlarını kolaylaştıracağını söyledi. Taşdemir, "Hedefimiz vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri konutlar inşa etmek. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.