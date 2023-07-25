Mahkemeden depremzedeleri sevindiren karar... TMMOB’un iptal istemi reddedildi

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina da ağır hasar aldığı için yıkıldı. Depremde yıkılan evlerini dönüştürmek isteyen vatandaşların elini güçlendirmek için Bayraklı Belediye Meclisi kat artışına olanak tanıyan kararı meclisinden geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyesinin aldığı kararı revize ederek kabul etti.
YÖNTEM TARTIŞMA KONUSU OLDU
O süreçte emsal artışı konusunda CHP'li belediyelerin izlediği yöntem tartışma konusu oldu. AK Parti Grubu plan notu şeklinde yapılan emsal artışının ileride dava konusu olabileceğini belirtip genel bir plan düzenlemesi yapılması yönünde görüş belirttiyse de Bayraklı ve Büyükşehir Belediyeleri geri adım atmadı.
TMMOB DAVA AÇTI
Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği, Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerince kabul edilen emsal artışına ilişkin kararı yargıya taşıdı. TMMOB, açtığı davada, Bayraklı ilçe sınırları içinde depremden etkilenen konutların yeniden yapılabilmesine olanak tanıyan kat artışına ilişkin düzenlemenin iptalini talep etti. Meslek odalarının talebini değerlendiren İzmir 5 İdare Mahkemesi iptal talebini reddetti.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme gerekçeli kararında; Deprem sebebiyle ağır ve orta hasarlı hale gelen binalar ile riskli yapıların dönüşümü için ve afetzedelerin acil konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tesis edilen, plan değişikliği niteliğindeki davaya konu plan notu kararının teknik ve nesnel bir gerekçeye dayalı olduğuna dikkat çekti. Mahkeme; getirilen değişikliğin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olduğunu belirtip kat artışına olanak tanıyan plan notu düzenlemesinin planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olmadığına hükmetti. Ardından da TMMOB'un talebini geri çevirdi.
İZDEDA BAŞKANI ÇOBAN: "DİĞER İLÇELERİMİZ İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, Mahkemeden çıkan kararın depremzedeler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. "Bayraklı için alınan bu kararın diğer ilçelerimiz için de alınacağına inanıyoruz. Diğer ilçelerimiz için de sürecin takipçisi olacağız" diyen Çoban, "TMMOB'un mahkemenin verdiği karara 30 gün içinde itiraz etme hakkı var. Eğer itiraz etmezse karar kesinleşecek. Böylece depremzedelerimizin hasretle beklediği yuvalarının önündeki bir engel daha aşılmış olacak" dedi.