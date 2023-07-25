Mahkemeden depremzedeleri sevindiren karar... TMMOB’un iptal istemi reddedildi

TMMOB DAVA AÇTI

Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği, Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerince kabul edilen emsal artışına ilişkin kararı yargıya taşıdı. TMMOB, açtığı davada, Bayraklı ilçe sınırları içinde depremden etkilenen konutların yeniden yapılabilmesine olanak tanıyan kat artışına ilişkin düzenlemenin iptalini talep etti. Meslek odalarının talebini değerlendiren İzmir 5 İdare Mahkemesi iptal talebini reddetti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme gerekçeli kararında; Deprem sebebiyle ağır ve orta hasarlı hale gelen binalar ile riskli yapıların dönüşümü için ve afetzedelerin acil konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tesis edilen, plan değişikliği niteliğindeki davaya konu plan notu kararının teknik ve nesnel bir gerekçeye dayalı olduğuna dikkat çekti. Mahkeme; getirilen değişikliğin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olduğunu belirtip kat artışına olanak tanıyan plan notu düzenlemesinin planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olmadığına hükmetti. Ardından da TMMOB'un talebini geri çevirdi.