Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık





TÜRKİYE İHRACATÇI KONUMUNDA

Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkânlarla karşılayabiliyoruz. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen üç ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan on ülkeden birisi olan Türkiye aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır. Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebileceğimiz TCG Anadolu'yu donanmamızın hizmetine verdik. AKINCI ile başladığımız TİHA hamlemizi insansız savaş uçağımız KIZILELMA ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz. KAAN ismini verdiğimiz beşinci nesil Milli Muharip Uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz.