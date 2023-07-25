CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin taşınmazlarını bir bir satıyor. Özcan, 2021 yılında Bolulu işadamı Oktay Ercan'a, 96 dönümlük araziyi 90 milyon lira karşılığı satmakla gündeme gelmişti. Bu seferde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projelerinin gerçekleştirilmesi planlanan Dağkent Mahallesi'ndeki 21 bin 148 metrekarelik arsayı Oyak Çimento'ya 132 milyon lira karşılığında sattı. İhaleyi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bizzat gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İlhan Durak satışa tepki gösterdi.Bolululardan 8 ay daha sabretmelerini isteyen Durak şunları söyledi: Göreve geldiğinde geçmiş dönemi eleştirip sürekli belediyenin borçlarını gündeme getiren Tanju Özcan, şimdi Belediyeyi aynı duruma düşürmüş olmanın çaresizliğinde çırpınıp durmaktadır. İpin ucunu kaçırdı. Zengin babanın hovarda oğlu misali elde avuçta ne varsa satıp harcamanın peşine düştü. Açıkları borçla kapatıyor. Beldiye EYT'ten emekli olan personellerin ikramiyelerini ödeyemiyor. Maaş ödemekte zorlanıyor. Başkan vatandaşlarımızın umutlarını heba etti. Bu yüzden vatandaşlarımızın ne kadar üzüldüğünü ve acı çektiğini biliyorum."