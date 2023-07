Barışın yolu iki devletli çözüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Külliye'de ağırladı. Erdoğan, Abbas'ı askeri törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.Filistin'deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz.Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekânların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir.Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha paylaştım.Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Filistin Devlet Başkanı Abbas da konuşmasında şunları kaydetti: "Sizlere (Başkan Erdoğan), Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Türkiye'nin Kudüs'ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz."BAŞKAN Erdoğan'ın adı, Filistin'in Ramallah kentinde bir meydana verildi. Söz konusu gelişmeyi ortak basın toplantısında duyuran Erdoğan, "Buradan tüm Filistin halkına ve Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. Erdoğan'a bu konudaki belgeyi takdim eden Abbas da "Karar, gösterdiğiniz ilkesel tutumdan dolayı alındı" ifadesini kullandı.