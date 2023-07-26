Başkan Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Yi’yi kabul etti! Stratejik orta koridor için önemli mesaj

İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM VURGUSU

"Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi."