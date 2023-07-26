Bugün-yarın sıcak çarpmasına dikkat

Uzmanların günlerdir uyarı yaptığı günler geldi çattı. Bugün ve yarın hava sıcaklıkları tüm yurtta 40'ları görecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak sıcak çarpmasına karşı uyarı yaptı. Hafta sonu ise sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarına, iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına inecek. Bugün acil işi olmayanların gündüz dışarı çıkmaması, vücudun su kaybını telafi etmek için en az 3 litre su içilmesi isteniyor. Öte yandan Antalya'da üniversiteli Okan İğden (21) yazın para kazanmak için inşaat işçisi babasının yanında çalışmak istedi. Ancak sıcak çarpması nedeniyle komalık olan genç 4 gün yoğun bakımda kaldı. Baba Okan İğden "30 yıldır inşaatçıyım. Böyle sıcak görmedim" dedi.