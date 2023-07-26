Büyükşehir’e Kültürpark tepkisi: Şeffaflık neden göz ardı edildi?

1939 yılında Yüksek Mimar Ferruh Örel tarafından tasarlanmış ve yapımı aynı yılın fuar açılışına yetiştirilmiş olan Fuar 9 Eylül Kapısı'nın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında tamamen yıkılması tepkileri de beraberinde getirdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kültürpark Platformu basın açıklaması yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Kentin hafıza mekanlarına yönelik müdahalelerin katılımcı bir karar süreci doğrultusunda alınmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken platform üyeleri: "Tüm kültürel mirasımızda olduğu gibi Modern mimarlık miraslarının da yıkılmadan korunması ve restore edilmesi esastır ve çok güçlü gerekçeler olmadığı zaman rekonstrüksiyona yani yıkıp yeniden yapmaya başvurulmamalıdır." dedi.

KENT BELLEĞİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

"Kentin en önemli meydanlarından olan 9 Eylül meydanını tanımlayan, Cumhuriyet dönemi yapısı olarak değerlendirdiğimiz yapı, kent ve kentli için çok değerlidir ve kent belleğinde yerini 1939'dan beri korumaktadır." Diyen platform üyeleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Altı adet ayak üzerine oturtulmuş olan yapının ayakları merdiven kovası ve gişe işlevli olarak tasarlanmıştır; Kültürpark'ın diğer kapıları ile kıyaslandığında, iki katlı oluşu ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanması öncesinde yapılan Arama Konferansı ve Çalıştaylarda da, Plan hazırlık sürecinde de ilgili odalar ve Kültürpark Platformu olarak görüşlerimizi belirttiğimiz üzere Kentin hafıza mekanlarına yönelik müdahalelerin katılımcı bir karar süreci doğrultusunda alınması çok önemlidir." dendi. Mimarlar ve Şehir Plancıları Odalarının da destek verdiği açıklamada platform üyeleri ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesine cevaplaması için sorular da yöneltti.

İŞTE O SORULAR

*Ada Gazinosu ve Göl Gazinosu ile başlayan parçacı restorasyonlar ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yaslanmayan, katılımcı bir süreçle tartışılmadan yapılan müdahalenin gerekçesi nedir?

*Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmadan öğelerin ne şekilde korunacağı konusunda mutabakata varılmadan, Koruma Kurulu yıkıma hangi gerekçe ve şartlar ile izin vermiştir?

*Yeniden yapım süreci ne zaman başlayıp ne zaman bitirilecektir?

*Kamuya ait olan bu alanda şimdiye kadar şeffaflık neden göz ardı edilmiştir?

*Yaklaşan İzmir Enternasyonel Fuarı ve benzeri kapsamlı etkinlikler için ne gibi önlemler alınmıştır?