CHP’de değişen bir şey yok! CHP aynı CHP

CHP Buca İlçe Başkanlığının duyurduğu seçim takvimi doğrultusunda 9 Temmuz'da Göksu Mahallesinde delege seçimi gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Barış Özdemir'in hazırladığı kırmızı liste seçimi kaybetti.

İL YÖNETİMİ SEÇİMİ İPTAL ETTİ

Dün toplanan CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Bornova, Karabağlar ve Buca'da bazı mahallelerde delege seçimlerinin tekrarlanması yönünde karar aldı. Bornova ve Karabağlar'da yumruklaşmaya varan kavgaların yaşandığı seçimlerde sonuç tutanakları tutulmamıştı. Ancak Buca'nın Göksu Mahallesi'nde sonuç tutanaklarının tutulmuş olması, üyelerden ilçeye seçime ilişkin herhangi bir itirazın yapılmamış olması, tüzükte seçim yenilenmesi ya da itiraza ilişkin öngörülen sürenin günler öncesinden dolmuş olması, Göksu'da seçimin yenilenmesi yönündeki karara tepki gösterilmesine neden oldu.

ÜYELER İLÇE BAŞKANLIĞINA YÜRÜDÜ

Karara tepki gösteren partililer Göksu mahallesinde seçimin yenilenmesi kararının parti tüzüğüne ve hukuka uygun olmadığını belirtip CHP Buca İlçe Başkanlığına yürüdü, kararı protesto etti.

YASAL SÜRESİ İÇİNDE HERHANGİ BİR İTİRAZ OLMADI

Henüz ilçe başkanlığına seçimlerin yenileneceğine ilişkin il tarafından herhangi bir tebliğ yapılmadığını belirten CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş; "Göksu Mahallemizin delege seçimleri 9 Temmuz'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 gün geçti. Seçimler sırasında büyük bir tartışma, kavga gibi durum olmadı. Birçok mahallede olduğu gibi partililer arasında ufak tefek tartışmalar olmuştur belki ama seçim sonucunu ya da oy kullanımını, sonuç tutanağını tehlikeye atacak, şaibe yaratacak hiçbir şey olmadı." dedi.

"GÖREVİMİZİ EKSİKSİZ YAPTIK"

İlçe yönetimi olarak görevlerini eksiksiz yaptıklarını belirten Taş; "Seçimler, iddia edilenin aksine şeffaf, açık ve tüzüğe uygun şekilde gerçekleştirildi. Seçim sonucunda divan tarafından seçim sonuç tutanağı düzenlenerek, imza altına alındı. Tüzükte belirtilen süre içinde seçim sonucuna ilişkin hiçbir yazılı itiraz yapılmadı. Henüz il yönetiminden bize iletilen bir karar yok. Eğer böyle bir yazı gelirse, ilçe yönetimi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Dünden beri mahalleli burada bekliyor. Seçimin iptali söylemlerine büyük tepki var. Yönetim olarak bu seçimin iptal edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. İl yönetiminden gelen yazıya bakacağız. Eğer böyle bir yazı gelirse tüm mahallelerde olduğu gibi üyelerimizin seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağız" dedi.