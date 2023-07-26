CHP’de delege skandalı! CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan görevden alındı

İl yönetiminin görevlendirdiği gözlemciler durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve Seyhan İlçe Başkanlığı uyarıldı. CHP Genel Merkezi'ne de durum iletilmesinin ardından Ankara bir gözlemci gönderdi. Buna rağmen CHP Seyhan ilçe yönetimi delege seçimleri için yine mahallelere sandık koymadı. CHP İl Yönetim Kurulu toplanarak Seyhan İlçe Yönetimi'ni görevden aldı.

Kararın gizli oylama ile 3'te 2 çoğunlukla alındığı öğrenildi.