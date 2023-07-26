Haberler Gündem Haberleri CHP’de delege skandalı! CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan görevden alındı
Giriş Tarihi: 26.7.2023 16:19

CHP’de delege skandalı! CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan görevden alındı

CHP Adana Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve yönetiminin delege seçimlerinin ilan edildiği tarihte sandıkları seçim yerlerine koymadan delege seçimi gerçekleştirdiği iddiasıyla görevden alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’de delege skandalı! CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan görevden alındı

Karar 25 Temmuz'da toplanan CHP Adana İl Yönetim Kurulu toplantısında alındı. İddialara göre Seyhan İlçe Başkanlığı 24 mahallede belirtilen tarihlerde delege seçimlerinin yapılması için sandık kurulması gerektiği halde, sandıklar kurulmadan seçim yapılmış gibi delegeler atandı.

İl yönetiminin görevlendirdiği gözlemciler durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve Seyhan İlçe Başkanlığı uyarıldı. CHP Genel Merkezi'ne de durum iletilmesinin ardından Ankara bir gözlemci gönderdi. Buna rağmen CHP Seyhan ilçe yönetimi delege seçimleri için yine mahallelere sandık koymadı. CHP İl Yönetim Kurulu toplanarak Seyhan İlçe Yönetimi'ni görevden aldı.

Kararın gizli oylama ile 3'te 2 çoğunlukla alındığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’de delege skandalı! CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan görevden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA