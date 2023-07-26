DEAŞ’lı 4 terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin müşterek yürüttüğü operasyon kapsamında DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen şüpheliler Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

FİRARİ TERÖRİSTTE YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda; 5 adet el bombası, 1 kalaşnikof silah ve silaha ait 528 adet fişek ve bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari olarak aranan M.A. isimli şüpheli ise Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.