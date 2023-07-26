Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada YeniKöprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli'nin hizmete girmesiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı ticarete sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

Yol güzergahında can ve mal emniyetini artırarak Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indireceğiz. Seyahat süresini 25 dakika azaltırken aynı zamanda akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon TL, akaryakıttan 27,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon TL tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz. Bu proje ile yine Yeniköprü-Yüksekova yolunda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimi de bertaraf edilecek"