Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 16,3 km'lik Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli Işık Görme Törenine katıldı.
Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada YeniKöprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli'nin hizmete girmesiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı ticarete sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:
Yol güzergahında can ve mal emniyetini artırarak Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indireceğiz. Seyahat süresini 25 dakika azaltırken aynı zamanda akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon TL, akaryakıttan 27,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon TL tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz. Bu proje ile yine Yeniköprü-Yüksekova yolunda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimi de bertaraf edilecek"
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar | Video
BAKAN URALOĞLU'NDAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli Işık Görme töreninin ardından Van Güzeldere Tüneli'nde de ışık görünüyor. Törenden önce A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu projedeki son gelişmeleri aktardı.
Tünellerde ciddi bir aşama kaydedildiğini ve bölgede büyük bir rahatlamaya sağlayacağını belirten Bakan Uraluğlu şunları söyledi:
T-1 Tüneli Hakkari ile Yüksekova arasındaki bizim yol çalışmalarımızdan önemli bölümünden bir tanesi. Işık göründü. Anlamı şu, tünelin bir tarafından girip bir tarafından çıkabiliyorsunuz. İşin yüzde 70-80'i gerçekleşti diyebiliriz. Bütün teknik zorluklar bitmiştir. Kazı destekleme bitmiştir. Bundan sonra artık üst yapı ile ilgili çalışmalara geçilecek demektir.
"32 VİRAJLARI TAMAMEN KALDIRIYORUZ"
Bitirdiğimizde öncelikle T-1 Tüneli'ni trafiğe açacağız. Ciddi bir rahatlama sağlayacak. Sonrasında da T-2 Tüneli'ni açacağız. Bulunduğumuz yer Güzeldere mevki Hakkari tarafındayız. Burası yaklaşık ortalama 3 bin 150 metre uzunluğunda. Burada da ışık görme merasimini yapmış olacağız.
Biraz önce bahsettiğim gibi. Ciddi bir aşama kaydedildi. Yüzde 80'ler civarına yaklaştık demektir. Gerçekten çok zorlu tünellerden bir tanesiydi. İçerisinde çok yoğun su vardı. 32 virajları tamamen kaldırıyoruz. Burada yaz-kış emniyetli ve konforlu trafik geçişi sağlamış olacağız.