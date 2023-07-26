Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuğu için Diyarbakır ve Muş'ta 4 yıldır eylem yaptığını hatırlatan Şahinaz Özcan, oğlunu HDP'den istediğini söyledi. Oğlunu alana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Şahinaz Özcan, "Oğlum Atilla, 6 yıldır kayıp. Hiç haber almıyoruz. HDP, PKK oğlumuzu kaçırdı. Benim oğlum gelene kadar eylemimiz sürecek. 4 yıldır Diyarbakır ve Muş'ta eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum gelene kadar eylemimize devam edeceğiz" dedi.

10 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden baba Halit Altun ise, HDP'ye tepki gösterdi. Altun, "10 yıldır HDP çocuklarımızı kandırıp okullarda, sağda solda çocuklarımızı alıp götürdüler. 4 yıldır HDP il binalarının önünde eylemimizi sürdürüyoruz. HDP sanmasın ki, biz onları boş bırakacağız. Çocuklarımızı bize teslim etmeyene kadar biz onların kapılarını terk etmeyeceğiz" dedi.