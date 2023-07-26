Metroda Kur’an-ı Kerim okudu, sosyal medyada gündem oldu

İstanbul metrosunda Kur'an-ı Kerim'i okuyarak yol alan bir çocuğun fotoğrafı bir anda sosyal medyada gündem oldu, paylaşıldıkça paylaşıldı. Birçok kişi çocuğun fotoğrafına yorumlar yazdı. Burak Sezen "Metrodaki çocuk seni seviyoruz…" mesajını paylaşırken, kimileri ise çocuğun kim olduğunu merak etti.





MARMARA AİHL ÖĞRENCİSİ

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin (Marmara AİHL) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada metroda Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun okullarında okuyan bir öğrenci olduğu ve isminin ise Şükrü İslam olduğu açıklandı. Marmara AİHL hesabından yapılan paylaşımda, "Gürül gürül akan Kur'an nehrinden bir katre metrodaki çocuk... Sevgili öğrencimiz Şükrü İslam... Gözlerinden öpüyoruz. Kim sevdiğinin her sözünü ezberlemiş kelime kelime, harf harf; hafızdan başka!" denildi.

ALTUN: "METRODAKİ GÜZEL ÇOCUK…"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun da Marmara AİHL okulunun paylaşımını alıntılayarak "Metrodaki güzel çocuk… Bu güzel evlatlarımızı yetiştiren güzel okul, fedakâr kadro… Sizler iyi ki varsınız. Dünyanın bu güzelliklerin çoğalmasına çok ihtiyacı var. Rabbim emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde versin" ifadelerini kullandı.