Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nden önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tüm hocalarınıza amirlerinize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizi yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün öğrencilerimizi akademide mezun etmenin sevincini yaşıyoruz.

Bizim bir prensibimiz var. Biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Tüm uluslararası öğrecileri misafir olarak görüyoruz. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bugün bünyesine katılan 2 bin 89 memurumuzla birlikte emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir.

Sizler ifa ettiğiniz ve edeceğiniz görevlerle toplumsal barışın teminatısınız.Terör örgütlerine karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin baş aktörlerinden biri emniyet teşkilatıdır.

6 Şubat depremlerinden sonra acil ihtiyaç duyulan her konuda polislerimiz aktif rol üstlendi. Tüm güvenlik güçlerimizi depremzedelerimize yardım için adeta seferber oldu.

Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri 15 Temmuz'dur. Karanlık bir geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha beyaz bir sabaha çevirdik. Üzerinden 7 değil 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatırlarına daima sahip çıkacağız.

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