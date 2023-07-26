Bakan Uraloğlu Hakkari’de tünel açılışına katıldı

Yüksekova-Yeniköprü tünelinin ışık görme töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, "Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. 2003 yılında başlattığımız hamle ile karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Yaklaşık 2 trilyon 550 milyar lira yatırım ile aslan payını kara yollarına verdik. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık" dedi.

HAKKARİ'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALT YAPISINA BÜYÜK YATIRILAR YAPILDI

Doğu Anadolu Bölgesi'nin İran'a açılan en önemli kapılarından biri olan Hakkari'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana yaklaşık 23 milyar 250 milyon lira harcama yaptıklarını belirten Uraloğlu, "2003'te Hakkari'de sadece 1 kilometre bölünmüş yol varken, 97 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 98 kilometreye yükselttik.

Hakkari'de bitümlü sıcak kaplama yolu yoktu, 154 kilometre BSK kaplama yaptık. Bugün itibariyle de Hakkâri sınırları içerisinde çalışmaları devam eden 14 karayolu projemiz bulunuyor. Yeniköprü – Yüksekova yolu projesi de bunların en önemlilerinden biri olduğunu ifade etti.

SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKKİKA AZALIYOR

Proje bünyesinde ışık görme töreni vesilesiyle bizleri bir araya getiren 3 bin 965 metrelik T-1 ve 4 bin 566 metrelik T-2 tünellerini açacağız" diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "151 metrelik Çığlı Köprüsü, 282 metrelik Dilektaşı-1 ve 227 metrelik Dilektaşı-2 köprülerini de inşa edeceğiz. Böylece projenin tamamlanması ile birlikte mevcut güzergahı 7 kilometre kısaltarak fiziki ve geometrik standartları yükseltmeyi planlıyoruz. Yol güzergahında can ve mal emniyetini artırarak Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indireceğiz. Seyahat süresini 25 dakika azaltırken aynı zamanda akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon TL, akaryakıttan 27,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon TL tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz. Bu proje ile yine Yeniköprü-Yüksekova yolunda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimi de bertaraf edilecek"