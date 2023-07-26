Ümit Özdağ’dan muhalefeti çıldırtacak ’gizli protokol’ çıkışı: Yapılmasaydı muhtemelen seçim...

Ancak Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi. Özdağ, "Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok." dedi.

"AHLAKİ DEĞERİ YOK"

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde yedi maddelik işbirliği protokolünü kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

Bu protokolün herhangi bir şekilde yönetime katılımı öngörmediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Öte yandan bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur. Sayın Özdağ'ın 17 Temmuz günü aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu üç bakanlık ve MİT başkanlığı ile ilgili hususları da kapsayan gizli bir protokol konusunda ortaya attığı iddiaları asla kabul edilemez gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak düşüncelerini ve önerilerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir."