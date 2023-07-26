Yerli filoyla Kemer’de yangınla mücadele

Geçen yıl yüreğimizi yakan orman yangınları sonrası bu alanda kararlı mücadeleyi sürdürmek için çalışamalarını hızlandıran Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü envanterine TUSAŞ tarafından üretilen uçak ve helikopterleri dahil etmişti, Aralarında yerli ve milli o filonun da olduğu 10 uçak ve 12 helikopter önceki akşam 21.30'da Antalya Kemer'de çıkan yangına müdahalede kullanıldı. Bin itfaiye personelinin 50'den fazla arazözle katıldığı söndürme çalışmaları bir saniye durmadan devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çanakkale Biga'da çıkan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerindeki orman yangınları ise kontrol altına alındı.Muğla Seydikemer'de iki gün önce attığı sigara izmaritiyle yangın çıkaran İ.A. tutuklandı. Hatay Antakya'daki orman yangını da 3.5 saatte söndürüldü./ SABAH