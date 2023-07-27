Bakan Yerlikaya: 30 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
50 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce,
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK
İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen: 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum.
GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA NEFES ALDIRMAMAKTA KARARLIYIZ
50 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 27, 2023
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK #İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.…