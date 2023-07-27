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Giriş Tarihi: 27.7.2023 15:50

Bakan Yerlikaya: 30 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalanan 50 göçmen kaçakçısından 30'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: 30 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

50 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce,

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK

İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen: 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA NEFES ALDIRMAMAKTA KARARLIYIZ

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Bakan Yerlikaya: 30 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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