CHP yandaşı Aysever: Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Akşener ve İYİ Parti’dir

Seçim yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadığı kadar karıştı. Adaylık konusunda geri adım atmayan ancak çıktığı bu seçimde de aynı yenilgiyi yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hem parti içinden hem de seçmenden tepki yağdı. Yükselen istifa seslerine kulak tıklayan Kılıçdaroğlu ise yenilgisinin faturasını kendisi hariç herkese yazdı. MYK ve danışmanlarını görevden aldı, yerine kendisine yakın isimleri atadı.

Ancak parti içindeki karışıklığı biraz olsun bastıramadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde değişim isteyenler, istifa çağrısını yükseltirken parti içinde tedirgin edecek gelişmelerde yaşandı.