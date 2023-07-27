Seçim yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadığı kadar karıştı. Adaylık konusunda geri adım atmayan ancak çıktığı bu seçimde de aynı yenilgiyi yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hem parti içinden hem de seçmenden tepki yağdı. Yükselen istifa seslerine kulak tıklayan Kılıçdaroğlu ise yenilgisinin faturasını kendisi hariç herkese yazdı. MYK ve danışmanlarını görevden aldı, yerine kendisine yakın isimleri atadı.
Ancak parti içindeki karışıklığı biraz olsun bastıramadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde değişim isteyenler, istifa çağrısını yükseltirken parti içinde tedirgin edecek gelişmelerde yaşandı.
CHP, HALK TV İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ
CHP, Halk TV ile tüm sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Böylece parti ile kanal arasındaki ilişkiler sona erdi. Konuya ilişkin duyuruyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yaptı. Erdem, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.
CHP YANDAŞI AYSEVER SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASINI AKŞENER'E KESTİ
İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" sözlerini eleştiren Aysever; "Bu adamlar nasıl insanlar, bunlar hangi ahlaktan geliyorlar, bunlarda hiç mi bir kahvenin kırk yıllık hatırı yok…" diyerek Yılmaz'a tepki gösterdi.
CHP yandaşı Aysever: "Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Akşener ve İYİ Parti'dir" | Video
KILIÇDAROĞLU'NA TUZAKLAR KURULDU
Aysever sözlerini şöyle sürdürdü;
Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Meral Akşener ve İYİ Parti'dir. Akşener ile İmamoğlu iş birliği yaptı, Kemal Bey'e tuzaklar kuruldu, madem öyle çıkartsaydınız bir aday arkasına düşseydiniz" ifadelerine yer verdi.