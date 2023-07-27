FETÖ, STK’ların adını kullanarak para topluyor

Konya'da, yürütülen FETÖ soruşturmasında örgüt üyelerinin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelerek örgütü yeniden faaliyete geçirmeye çalıştıkları belirlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Ç.'nin telefonundan, şüpheli M.Ç.'ye, ailesinin çevreden fitre ve zekat adı altında çeşitli STK'lar adına para toplamaları talimatını verdiği tespit edildi.H.Ç'nin de bu parayı 'muavenet' adı altında ihtiyacı olan örgüt mensuplarına dağıttığı değerlendirildi. Soruşturmada örgüt üyelerinin "himmet" olarak topladıkları paraları kamuoyunda saygınlğı bulunan vakıfların adını vererek topladığı belirlendi.