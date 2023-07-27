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Giriş Tarihi: 27.7.2023

FETÖ, STK’ların adını kullanarak para topluyor

Himmet adı altında toplanan paralarla ifşa olmak istemeyen örgütün, kamuoyunda bilinen ve saygın vakıfların adını kullanarak para topladığı ortaya çıktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ, STK’ların adını kullanarak para topluyor
Konya'da, yürütülen FETÖ soruşturmasında örgüt üyelerinin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelerek örgütü yeniden faaliyete geçirmeye çalıştıkları belirlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Ç.'nin telefonundan, şüpheli M.Ç.'ye, ailesinin çevreden fitre ve zekat adı altında çeşitli STK'lar adına para toplamaları talimatını verdiği tespit edildi.



H.Ç'nin de bu parayı 'muavenet' adı altında ihtiyacı olan örgüt mensuplarına dağıttığı değerlendirildi. Soruşturmada örgüt üyelerinin "himmet" olarak topladıkları paraları kamuoyunda saygınlğı bulunan vakıfların adını vererek topladığı belirlendi.
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FETÖ, STK’ların adını kullanarak para topluyor
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