İstanbul’da 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK
Ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen; 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen ekiplere tebrik etti.