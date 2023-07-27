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Giriş Tarihi: 27.7.2023 16:15

İstanbul’da 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda 50 kaçakçılığı organizatörü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen ekiplere tebrik etti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İstanbul’da 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK

Ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen; 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen ekiplere tebrik etti.

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İstanbul’da 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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