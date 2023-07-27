İstanbul’da ulaşıma zam reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi Temmuz ayı toplantısı Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, İBB yönetimi toplu ulaşım ücrete zam talebinde bulundu. İBB yönetimi tarafından yüzde 57,07 oranında istenen zam oranıyla tam bilet ücretinin 9,90 TL'den 15,55 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

Toplantıda ayrıca minibüs ücretleri ile öğrenci ve servis taşımacılığı ücretlerine de aynı oranda zam talep edildi.





Talep edilen zam teklifiyle minibüslerde 0-2 kilometre arası 7 TL'den 11 TL'ye, 2-4 kilometre arası 7,50 liradan 11,75'e, 4-7 kilometre arası 8 liradan 12,50 TL'ye, 7-11 kilometre 9 liradan 14,25'e, 11-15 kilometre arası 9,50 liradan 15 TL'ye, 15-20 kilometre arası 10 TL'den 15,75 TL'ye artırılması talep edildi. Ayrıca 20 kilometre üzeri her kilometre için ilave 0,39 lira olacak şekilde 10 TL'den 15,75'ye öğrenci ücretleri ise 5 TL'den 7,50 yükseltilmesi istendi.



TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM İSTENDİ



Teklifle ilgili söz alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, araçların bakım masraflarından ve yakıt giderlerini anlattı





Halk Ekmek'ten dün 3 liraya normal ekmek aldığını ama bugün zamla 5 lira olduğunu belirten Aksu, taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını istedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Yücel, toplu ulaşıma zam konusunda, asgari ücret, akaryakıt fiyatları ve enflasyon oranı formülü üzerinden bakıldığında bu ay itibarıyla yüzde 32 zam yapılması gerektiğini dile getirdi.



Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle zammın yüzde 40 olabileceğini, bundan dolayı böyle bir teklifte bulunduklarını kaydeden Yücel, asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı bir dönemde toplu ulaşım ücretinin yüzde 57,07 artırılmasının doğru olmadığını belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, tekrar söz alarak, İBB'nin teklifinin alt komisyona sevk edilip tekrar değerlendirilmesini ve olağanüstü UKOME toplantısında karar verilmesini istedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada İBB'nin yüzde 57,07 zam teklifi, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi. Zam görüşmesi ise Ağustos ayı içerisinde yapılacak olağanüstü UKOME toplantısıyla tekrar gündeme gelecek.