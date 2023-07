Kandil’le irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması çerçevesinde, terör örgütünün üçlü yürütme konseyi Başkanı Sabri Ok'un yeğeni Diyarbakır'da düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst yönetiminde bulunan ve haklarında kırmızı kategoride arama kararı olan Sabri Ok ile Arzu Ok isimli örgüt mensubu da dahil birçok örgüt mensubu ile irtibatlı olduğu, örgütün Kandil bölgesi ile de irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarına malzeme sağladığı değerlendirilen Sabri Ok'un yeğeni Hüseyin Ok, Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. İfadesi tamamlanan şahıs, sabah saatlerinde sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.