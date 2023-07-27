Partiden ihraç edildi: CHP, FETÖ’ye teslim

CHP'de dün toplanan Yüksek Divan Kurulu (YDK), Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde en somut muhalefet eden isim konumundaki Tanju Özcan hakkında "kesin ihraç" kararı aldı. Partideki tek adam yönetimine isyan ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan olmasını isteyen Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürümüş ve Kılıçdaroğlu'nu protesto etmişti. Genel merkezin önüne koltuk fırlatarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran Özcan, ihraç kararı sonrası Twitter üzerinden ilk mesajını da paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na "Başarısız Bay Kemal" diye hitap eden Özcan, "12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sorosçulara, FETÖ'cülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez" ifadelerini kullandı. Tanju Özcan'ın avukatı Kübra Özcan ise ihraç kararını yargıya taşıyacaklarını duyurdu. -